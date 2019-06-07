إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، أمام مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وأخرى ميكروباص بالطريق الزراعى بدائرة القسم.



على الفور انتقل الرائد حسام أبو وافية رئيس المباحث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى اتجاه القاهرة، وأمام مدخل مدينة كفر الدوار، اصطدمت بسيارة ملاكى، وأسفر الحادث عن إصابة 5 من ركاب السيارتين، ونقلوا إلى مستشفى كفر الدوار لتلقى العلاج.