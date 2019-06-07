ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش وهيروين فى"السحر والجمال"

شنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة "السحر والجمال" مكانًا لترويج المواد المخدرة.



وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان، عن ضبط عاطلين مقيمان بالشرقية؛ لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة متخذان من تلك المنطقة، مركزًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وذلك حال تواجدهما بدائـرة قسم شرطة ثان العاشر، وبحوزتهما 200 جرام حشيش، مبلغ مالى، هاتفين، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.



كما تم ضبط عاطل، 19 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان؛ لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك حال وجوده بدائرة القسم وبحوزته 50 جرام هيروين، سلاح أبيض عبارة عن مطواة، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.