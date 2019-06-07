قريبًا.. طبعة جديدة لكتاب "أفلامي مع عاطف الطيب"

يصدر قريبا عن دار الهالة للنشر والتوزيع٬ طبعة جديدة من كتاب "أفلامي مع عاطف الطيب" لمدير التصوير السينمائي٬ سعيد شيمي، كان الكتاب قد صدر للمرة الأولى عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.



يشار إلى أن "سعيد شيمي" أحد أهم مديري التصوير السينمائي في العالم العربي، ولد عام 1943 في حي عابدين بالقاهرة، وربطته صداقة عميقة بـ"عاطف الطيب" عشق السينما والتصوير منذ طفولته، فصور أول أفلامه على شريط 8 مللي وهو في العشرين من عمره، وتخرج في المعهد العالي للسينما، واشترك كمتطوع في تصوير أحداث حربي الاستنزاف وأكتوبر، وهو أول من صور سينمائيًا تحت الماء في العالم العربي.



وصور سعيد شيمي حوالي 75 فيلمًا تسجيليًّا وقصيرًا و108 أفلام روائية طويلة، من أهمها "جحيم تحت الماء" و"العار" و"البرئ" و"الحب فوق هضبة الهرم"، فحصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير والتكريم من مصر والخارج.



وقام "شيمي" بتدريس مادة التصوير السينمائي والتلفزيوني في عدد من الكليات والمعاهد في مصر والدول العربية، واختير عضوًا ورئيسًا في لجان التحكيم السينمائية في مهرجانات دولية ومحلية، وله العديد من المقالات في جماليات وتاريخ الصورة السينمائية، كما أصدر أكثر من عشرين كتابًا في مجال التصوير السينمائي، من أهمها: "التصوير السينمائي تحت الماء"، و"تاريخ التصوير السينمائي في مصر"، و"أفلامي مع عاطف الطيب"، و"تجربتى مع الصورة السينمائية"، و"سحر الألوان من اللوحة إلى الشاشة"، و"الصورة السينمائية من السينما الصامتة إلى الرقمية".