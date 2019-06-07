ضبط عصابة للنصب على راغبي السفر بالجيزة

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، قيام أربعة أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبلغ 5 آلاف جنيه من كل منهم، بإدعاء تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية، وإتخاذهم مكتب مستأجر بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم الأهرام لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم بالمكتب المشار إليه، وعُثر بالمكتب على كارنيه مزور بإسم وصورة الأول مثبت به أنه عضو بأحد المجالس الحقوقية، 5 تأشيرات مزورة لإحدى الدول العربية بأسماء خمسة أشخاص مختلفين، كمية من أوراق السيرة الذاتية والمؤهلات وشهادات الخبرة وصحف الحالة الجنائية الخاصة بالضحايا، دفتر إيصالات إستلام نقدية، مبلغ مالى قدره 4000 جنيه.



وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.