تقرير بريطاني: الببغاء يحتفل بليفربول ويغني لـ"صلاح"

ذكر موقع "جول" البريطاني، أن رواد موقع التدوين العالمي "تويتر" تداولوا مقطع فيديو لببغاء يغني لمحمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.



وأضاف الموقع، أن "صلاح" سمع كثيرًا بأغاني تشجيعه، لكنها بالتأكيد المرة الأولى التي يسمعها من ببغاء يتغنى باسمه.



وتابع، أن "صلاح" من حقه الحصول على قسط من الراحة عن جدارة بعد قيادة الريدز للفوز بدوري أبطال أوروبا.



وأشار الموقع، إلى أن نجم الفراعنة سينضم لمعكسر مصر استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية، لكن قبل ذلك سيحتاج إلى مشاهدة هذا الفيديو الذي سيفاجئه ويثير الضحك لمشجعي كرة القدم الأفارقة.



يذكر أن "صلاح" سجل الهدف الافتتاحي من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية ضد توتنهام هوتسبر في المباراة النهائية السبت الماضي، وفاز ليفربول في النهاية بهدفين دون رد.