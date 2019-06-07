عادل ومعروف.. حكما وديتى تنزانيا وغينيا استعدادا لـ "كان 2019"

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، طاقمي الحكام اللذين سيديران مباراتي المنتخب الوطني الأول أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو الجاري.



وسيتولى إدارة لقاء تنزانيا طاقم مكون من محمد عادل ويعاونه سمير جمال ويوسف البساطي، فيما يدير مواجهة غينيا محمد معروف ويعاونه أحمد توفيق وعبد الفتاح الصناديدي.



ومن المنتظرأن تصل بعثة منتخب تنزانيا، اليوم، إلى القاهرة، بينما سيصل المنتخب الغيني يوم 14 يونيو، ومن المقرر أن تقام المباراتان باستاد برج العرب في إطار تحضيرات المنتخبات لبطولة كأس أمم إفريقيا،التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21يونية وحتى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبا.