ماديسون يفضل ليستر سيتي عن أندية أوروبا الأخرى

أخبر اللاعب جايمس ​ماديسون​ رؤساء ​ليستر سيتي،​ أنه سعيد في النادي، رغم تزايد التكهنات التي تربطه بأربعة من أكبر الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويستعد ​مانشستر يونايتد​ و​مانشستر سيتي​ و​ليفربول​ وسبيرز للحصول على نجم إنكلترا بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني.



وقد حقق ماديسون فرصًا للتسجيل أكثر من أي لاعب في ​الدوري الانكليزي​ الممتاز الموسم الماضي.



كما أنه سجل سبعة أهداف وسبع تمريرات حاسمة لصالح فريق بريندان رودجرز ليصبح أحد أكثر المواهب الشابة تميزًا في أوروبا.



لكن من المرجح أن يوافق ماديسون على تمديد عقده مع ليستر.