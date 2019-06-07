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الجمعة 07/يونيو/2019 - 03:22 م

"جوجل" تحذر أمريكا من عواقب وخيمة بسبب إجراءاتها ضد "هواوى"

جوجل تحذر أمريكا
طارق عتمان
dostor.org/2656392

حذرت شركة "جوجل" الأمريكية من أن تشديد القيود الأمريكية على عملاق التكنولوجيا الصينى "هواوى" قد تكون له عواقب وخيمة على الأمن القومى للولايات المتحدة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وكتبت "فاينانشيال تايمز" عن "جوجل": "في الوقت الذي يتوقع فيه أن تلحق القيود الأمريكية ضررًا بـ"هواوي" على المدى القصير، يحذر الخبراء من أن الإجراءات الأمريكية قد تجبر الشركة الصينية على البحث عن حلول مستلقة وتطوير التكنولوجيا الخاصة بها، ما سيلحق الضرر بالوضع المهيمن لشركات أمريكية مثل "جوجل"، على المدى الطويل".

وأضافت الصحيفة أن "جوجل" تشعر بالقلق من التداعيات السلبية بسبب عدم السماح لها بتحديث نظام التشغيل الخاص بها "أندرويد" المثبت على هواتف "هواوى"، وتتخوف من أن ذلك سيدفع بالشركة الصينية لتطوير نظامها الخاص.

وكانت "جوجل" قد أوقفت فى وقت سابق تعاونها مع "هواوى" فى استخدام نظام "أندرويد" على هواتف "هواوى"، وذلك امتثالًا للقيود التى فرضتها واشنطن على الشركة الصينية، حيث أدرجت وزارة التجارة الأمريكية "هواوي" فى قائمتها السوداء وحظرت التعاون معها دون الحصول على تصريح مسبق.

يشار إلى أن "هواوى"، التي تعد ثاني أكبر بائع للهواتف الذكية فى العالم، اعتمدت منذ فترة على نظام تشغيل "أندرويد" من "جوجل" لتشغيل هواتفها الذكية والأجهزة اللوحية، ولكن فى ظل القيود الأمريكية، أعلن العملاق الصيني أنه سيطلق نظامًا بديلًا لـ"أندرويد" الخريف القادم.

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