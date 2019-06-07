الأحد.. تعديلات قانون المحكمة الدستورية أمام مجلس النواب

يناقش مجلس النواب، بعد غد الأحد، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.



وجاء نص التعديلات المقدمة من الحكومة كالتالي:



(المادة الأولى)

يُستبدل بنصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النصان الآتيان:



مادة (5 الفقرتان الأولى والثانية):

يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.

ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".



(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.