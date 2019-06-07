الخميس.. بدء توزيع الأسهم المجانية لمستثمري "الجيزة للمقاولات"

تنهى شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال لحملة الأسهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء المقبل، على أن يبدأ توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.19999999836 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة فى اليوم التالى "الخميس".



وكانت الجمعية العامة غير العادية للجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وافقت في أبريل الماضي، على زيادة رأس المال المصدر من 244.07 مليون جنيه إلى 292.8 مليون جنيه، عبر أسهم مجانية؛ حيث أقرت توزيع سهم مجاني لكل سهم أصلي وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي في ضوء زيادة رأس المال، والزيادة موزعة على 48.81 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد، تمويلا من أرباح العام والأرباح المرحلة وفقا للقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر الماضي.



وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 19.3 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضيين، مقابل 19.12 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وحققت أرباحًا بلغت 62.8 مليون جنيه خلال 2018، مقابل أرباح بلغت 61.98 مليون جنيه في 2017.