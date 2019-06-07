حديقة الحيوان تستقبل 90 ألف زائر حتى الآن في ثالث أيام العيد

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان استقبلت حتى الآن 90 ألف زائر في ثالث أيام العيد، مضيفًا أن هناك إقبالًا كثيفًا من المواطنين لقضاء ثالث أيام إجازة عيد الفطر المبارك بحديقة الحيوان.



وأكد "رجائي" في تصريحات لـ"الدستور" أن تعليمات الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توفير كل وسائل الراحة للمواطنين حتى يستمتعوا بإجازتهم، وأن الحديقة فتحت أبوابها في السابعة صباحًا قبل موعدها بساعة طبقًا لتوجيهات الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.



وقال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إن الهلال الأحمر المصري أرسل فريقًا طبيًا موجودًا بالحديقة لإجراء الإسعافات الأولية للمواطنين، كما أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مع كل الأجهزة المعنية في محافظة الجيزة ومديرية الأمن ومديرية الصحة، متمنيًا للمواطنين قضاء يوم جميل في ختام إجازة عيد الفطر، مؤكدًا أن تذكرة الحديقة 5 جنيهات فقط والأطفال دون الخامسة مجانًا.