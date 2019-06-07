وكيل تعليم الوادي الجديد يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة

عقد الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، اجتماعا موسعا برؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع كراسات الامتحان، بحضور منال عبد الوهاب وكيل المديرية، ومديري الإدارات التعليمية، لمناقشة استعدادات وجاهزية المديرية لامتحانات الثانوية العامة 2018-2019، التي ستنطلق غدا السبت بجميع مراكز المحافظة.



ويأتي هذا في إطار تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء المحافظ محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، باستعداد وجاهزية قطاع تعليم الوادي الجديد، لبدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2018-2019، من جاهزية جميع اللجان، وكذا استراحات ضيوف المحافظة من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين.



وأكد التداوي أهمية مراعاة القوانين والقواعد العامة والتعليمات الخاصة بسير العملية الامتحانية، وأهمية الالتزام بالجدية في لجان سير الامتحان دون قلق للطلاب والعمل على انضباط اللجان، بالإضافة إلى توفير المناخ المناسب والتصدي لمحاولات الغش بكل حزم، فضلا عن تنفيذ الإجراءات التفتيشية قبل بدء اللجان بوقت كاف، ويحذر على الطلاب والعاملين باللجان اصطحاب الهواتف المحمولة، مؤكدا على رؤساء اللجان التواصل مع رؤساء مراكز التوزيع وغرفة عمليات المديرية بشكل دائم خاصة حال حدوث أي مشكلة أو عائق.



وأشار إلى أن المديرية قامت بتجهيز جميع مقار اللجان الامتحانية من حيث توفير الإضاءة الملائمة والمراوح ومبردات المياه، وعكفت على نظافة اللجان ودورات المياه، وسوف تقوم بمتابعة خطوط سير نقل الكراسات الامتحانية بالتنسيق مع أجهزة الأمن، وكل ما يضمن راحة الطلاب والمنتدبين للجان.



يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الممتحنين بالمحافظة 1505 طلاب وطالبات موزعين على 10 لجان بمراكز المحافظة الخمسة.