حملات نظافة مكبرة تجوب كل أحياء وشوارع فوه بكفر الشيخ

تابع المحاسب عبدالمحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال النظافة بالمدينة والقرى خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تم شن حملات نظافة مكبرة بجميع أحياء المدينة منذ أول أيام إجازة العيد وحتى ثالث أيام العيد.



وشملت الحملات أعمال رفع تراكمات القمامة من أماكن التجميع والصناديق ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، ورفع تجمعات القمامة من الأحياء، والأتربة من جانبى الأرصفة، ورفع كافة المعوقات التى تعوق حركة السير بكافة الشوارع الرئيسية بالمدينة، وذلك بحضور المحاسب إبراهيم خليفة، نائب رئيس المركز والمدينة، ومسئولى الأحياء، والعاملين بجهاز النظافة، ومعدات وسيارات جهاز النظافة بالوحدة المحلية.



وأكد رئيس مركز ومدينة فوه، أن جهاز النظافة قام بدوره فى تكثيف أعمال النظافة على مدار الساعة فى أيام عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أنه قد تم رفع كفاءة منظومة النظافة بأطراف المدينة، والطرق العامة، خلال الفترات الصباحية والمسائية، فضلا عن رفع جميع المخلفات وتفريغ صناديق القمامة.