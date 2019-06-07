إيفرتون يؤكد رحيل ويليامز عن النادي

أعلن نادي ​إيفرتون​ أن المدافع آشلي ​ويليامز​ سيغادر النادي في نهاية الشهر، في حين عُرض على اللاعب لايتون بينز عقد جديد لمدة عام.



جدير بالذكر أن ويليامز انتقل إلى جوديسون بارك من ​سوانسي​ في أغسطس 2016.



وجاء في بيان للنادي: "يمكن أن يؤكد إيفرتون أن آشلي ويليامز سيغادر النادي عندما ينتهي عقده الحالي في نهاية الشهر".



وكشف زميله المدافع المركزي فيل جاجيلكا يوم الثلاثاء، عن مغادرته جوديسون بعد 12 عامًا مع النادي.



وقع وليامز صفقة مدتها ثلاث سنوات عندما انضم إلى إيفرتون في عام 2016 من سوانسي، حيث أمضى السنوات الثماني السابقة.



ولعب آشلي ويليامز على سبيل الإعارة في ستوك الموسم الماضي، كما شارك في 37 مباراة مع فريق بوترز، وشهد تشكيلة ويلز للمشاركة في تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرواتيا يوم السبت، وفي المجر يوم الثلاثاء الماضي.



وقدم الويلزي الدولي 73 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف خلال السنوات الثلاث التي قضاها مع البلوز.