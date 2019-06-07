تفاصيل الإفراج عن رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، عن تفاصيل الإفراج عن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد القبض عليه أمس الخميس، في أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس.



وقالت الوكالة، إنه تم الإفراج عن "أحمد" دون توجيه أي تهم له، بعد يوم واحد فقط من اعتقاله من مقر إقامته، حيث إنه يخطط لحضور حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وقال المدعي العام الفرنسي كزافييه تارابوكس، إن "أحمد" اعتقل في باريس أمس الخميس، واستجوب في إطار تحقيق في الفساد وانتهاك الثقة والتزوير.



وأضافت الوكالة، أن التحقيق يتعلق بتهم فساد، حيث عقد "أحمد" اتفاقًا مع شركة "بوما" لتزويد 580 متطوعا بالملابس والمعدات في بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها خلال الشهر المقبل في القاهرة، موضحة أن الاتحاد وجه اتهامات لـ"أحمد" بفسخ تعاقده مع "بوما"، وإبرام آخر مع شركة فرنسية صغيرة.



وقال مصدر قريب من القضية، إن تلك الشركة يقع مقرها في لا سين سور مير على ساحل البحر المتوسط شرقي مرسيليا.



وصرح عمرو فهمي، الأمين العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي شارك بالفعل في تحقيق منفصل لـ"أحمد" لوكالة "فرانس برس"، بأن "بوما" طلبت تعويضًا قدره 100 ألف دولار، لكن الاتحاد الإفريقي لم يدفع.