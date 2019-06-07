المنيا تنتهى من تجهيز 80 لجنة لأداء امتحانات الثانوية العامة

استعدت محافظة المنيا لبدء امتحانات الثانوية العامة لعام 2019 والتي تبدأ غدًا السبت 8 يونيو، بتجهيز 80 لجنة لاستقبال 32 ألفًا و400 طالب وطالبة بمراكز المحافظة التسع.



وأكد صفوت جارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن المديرية انتهت من تسكين جميع المراقبين والملاحظين، ومعظمهم من داخل المحافظة، حيث تم عمل انتداب محلي لهم وأصبحوا جاهزين لأداء أعمالهم بعد إبلاغهم باللجان التي سيقومون بأعمال المراقبة والملاحظة بها.



وأضاف "جارح" أنه تمت بالأمس مراجعة جميع اللجان التي سيتم بداخلها أداء الامتحان مع رؤساء اللجان ومديري الإدارات التعليمية، حيث تم التأكد من توافر المراوح والمياه المثلجة وتوفير جميع الإمكانيات التي تضمن للطلاب والطالبات والمراقبين جو مناسب لهم.



وكان اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، قد قرر تشكيل لجنة عليا لامتحانات الثانوية العامة تختص بوضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل وأثناء الامتحان، ووضع خطط تأمين اللجان من الخارج وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحان من مقر الجهة المسئولة عن الطباعة إلى مراكز التوزيع مع تأمينها وتقديم الدعم اللوجستى اللازم للجان.



كما كلف المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، باستمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم طوال 24 ساعة، وأن تكون على اتصال مستمر بغرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أى أحداث قد تقع لاتخاذ ما يلزم بشأنه من إجراءات فورية.



كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية كل في نطاقه الجغرافي بتوفير أماكن المعيشة للمراقبين الوافدين للمحافظة مع توفير كل سبل الإعاشة لهم.



وشدد المحافظ، على عدم ترك باب اللجنة مفتوحًا وعلى مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية التسع توفير وسيلة الغلق، وأن تكون المفاتيح نسخة واحدة مع رئيس اللجنة شخصيًا على أن يظل باب اللجان مغلقًا حتى نهاية فترة الامتحان وعدم فتح الباب ما بين الفترتين وأن يمنع نهائيًا وجود التليفون المحمول أو أى أجهزة رقمية أخرى داخل اللجان.



كما أكد المحافظ منع وجود أى شخص داخل اللجان مهما كان مسماه أو صفته الوظيفية ولأى سبب من الأسباب ولن يسمح بدخول اللجان إلا لمحافظ الإقليم ومدير مديرية التربية والتعليم أو لجنة من الوزارة.



وشدد المحافظ، على ضرورة تتبع مسارات سيارات مندوبي توزيع الأسئلة المكلفين باستلام مظاريف الأسئلة من مركز توزيع الأسئلة بالمديرية إلى مواقع اللجان للتيقن من عدم التوقف نزولًا لأي سبب أو مبرر.



كما كلف المحافظ مديرية الصحة بأن تكون على استعداد تام بسيارات الإسعاف وكل المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات العامة والمركزية لمواجهة أي طارئ يحدث وذلك بالتنسيق مع التأمين الصحي.