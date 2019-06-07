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الجمعة 07/يونيو/2019 - 02:22 م

بنفيكا يحصل على مليونى يورو من بورتو

بنفيكا يحصل على مليونى
وكالات
dostor.org/2656326

تعرض نادي ​بورتو​ البرتغالي، لغرامة مالية قدرها مليونى يورو، بسبب نشره رسائل إلكترونية تخص ​بنفيكا​، وحسب ​القضاء​، فقد أضرت هذه الرسائل بصورة النادي وأثرت على دخله.

وكان مسؤولو نادي بورتو، قد نشروا رسائل إلكترونية تم تبادلها بين حكام سابقين ومدير المحتويات في قناة (بنفيكا تي في)، بابلو غيرا.

إلا أن بورتو حاول تبرير نشر الرسائل، مؤكدا أنها "مصلحة عامة"، لكن القضاء أعطى الحق لبنفيكا الذي ندد بالعواقب التي ترتبت على هذا النشر.

كان النادي قد أشار إلى أنه خسر 20 مليون يورو بسبب هذه القضية، ما دفعه لطلب تعويض مالي قدره 17 مليون يورو، حكم له القضاء في النهاية بالحصول على مليونى يورو فقط.

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