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الجمعة 07/يونيو/2019 - 02:22 م

شمال سيناء تستعد لامتحانات الثانوية العامة غدًا

شمال سيناء تستعد
أ ش أ
dostor.org/2656325

انتهت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء من جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الجاري، حيث تم تجهيز لجان الامتحانات والاستراحات الخاصة بالمراقبين والملاحظين، فضلًا عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات.

وفي سياق متصل، عقدت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعًا مع رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل فى ديوان عام المديرية بالعريش، أوضحت خلاله أن عدد اللجان يبلغ 11 لجنة على مستوى المحافظة، من بينها 5 لجان بالعريش و4 لجان ببئر العبد ولجنتان في الشيخ زويد (بينهما لجنة واحدة لطلاب رفح).

وأشارت وكيل الوزارة إلى أنه من المقرر أن تستقبل هذه اللجان عدد 3112 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى طالب واحد من المكفوفين، وأن عدد طلاب الشعبة الأدبية يبلغ 916 طالبًا، وعدد طلاب الشعبة العلمية علوم يبلغ 1798 طالبًا، وعدد طلاب الشعبة العلمية رياضيات 399 طالبًا.

وشددت على عقد رؤساء اللجان اجتماعًا مع الملاحظين والمراقبين لنقل تعليمات الامتحان، وعدم السماح بدخول الهواتف المحمولة داخل اللجان، والتفتيش الدقيق لكل الطلاب لمنع دخول أي مطبوعات أو هواتف، مع سرعة التواصل مع غرفة عمليات المديرية حال وقوع أي طارئ.

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