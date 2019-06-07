القضاء على 8 عناصر إرهابية من المتورطين فى الهجوم على كمين العريش (فيديو وصور)

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القضاء على 8 عناصر إرهابية، من المتورطين فى الهجوم على كمين البطل بالعريش، الذى وقع أمس الأول، أثناء اختبائهم داخل إحدى مزارع الزيتون بالظهير الصحراوى بمنطقة العبور، جنوب العريش.

وقالت الداخلية، فى بيان لها منذ قليل، أن معلومات توافرت حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي بمنطقة العبور جنوب العريش.

وأوضح البيان، أنه أثناء محاصرة العناصر الأرهابية أطلقوا النيران بصورة مكثفة تجاه القوات، فتم التعامل معهم، مما أسفر عن مصرع 8 عناصر، عثر بحوزتهم على "5" بنادق آلية، وعبوة متفجرة، وحزامين ناسفين.





وأكد البيان أن هذه العملية تأتى استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية بجنوب العريش فجر يوم 5 يونيو الجاري"



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

