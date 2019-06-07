بوفون يقترب من برشلونة في الصيف

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، عن أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع جيانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس وباريس سان جيرمان السابق.



ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن برشلونة يريد أن يكون بوفون حارسًا ثانيًا في الفريق خلف الألماني أندريه تير شتيجن خلال الموسم المقبل.



وكان الهولندي ياسبر سيليسن، الحارس الثاني لبرشلونة، أعلن لوسائل الإعلام أنه يسعى للرحيل إلى نادٍ يشارك معه في المباريات بشكل منتظم خلال الموسم المقبل.



يذكر أن بوفون غادر باريس سان جيرمان بعد عام واحد فقط رفقة النادي الفرنسي، وإذا نجح برشلونة في الحصول على توقيع الحارس المخضرم، فإن الصفقة ستكون مجانية.



وسبق أن أشارت تقارير إيطالية إلى أن بوفون لا يزال يدرس خطوته المقبلة، ولكن الاحتمالات الأكبر تتجه نحو اعتزال كرة القدم أو الانضمام إلى أحد أندية الكالتشيو.