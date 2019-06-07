مستقبل وطن بالشرقية: الثأر للشهداء خلال ساعات يثبت قدرة الجيش والشرطة على حماية الوطن

أشاد الدكتور محمد سليم، أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية، بجهود وزارة الداخلية في الرد السريع والثأر من منفذي العملية الإرهابية التي وقعت في أحد الأكمنة الأمنية بسيناء، ونجاح الشرطة مدعومة بقوات الجيش أثناء عمليات التمشيط في التصدي للهجمات العشوائية خلال الساعات الماضية.



وقال "سليم" إن مصر ثأرت لأبنائها في التو، وهذا يؤكد أن هناك دولة قادرة على صد أي بطش يستهدف مؤسساتها، وعلينا أن نفتخر بالقيادة السياسية الواعية وأجهزتنا الأمنية الذين عاهدوا الله على حماية تراب الوطن فكان النصر المؤزر، بالثأر لدماء الشهداء، لافتًا إلى أن الدولة تقدم جهودًا كبيرة من أجل الحفاظ على الأمن والأمان، والتصدي للأطماع، وكشف المخططات والصفقات التي تسعى لها دول داعمة للإرهاب.



وأشار أمين مستقبل وطن بالشرقية إلى أن هذا التحرك الأمني السريع رسالة قوية لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر، أو العبث بأرواح أبنائها، مضيفًا أن الإرهاب، وأعوانه لن يفلتوا من العقاب، ولن ينالوا أبدًا من عزيمة الشعب المصري، وقوة وصلابة أجهزته الأمنية ومؤسساته الوطنية.



وأكد أن الشعب المصري استقبل بيان وزارة الداخلية المصرية بتصفية 14 من المتورطين في الهجوم على كمين سيناء، الذي تبناه داعش الأربعاء الماضي بفرحة وثقة كبيرة برجال الشرطة المصرية، كما أعلن رجال الأمن نجاحهم في التصدي لمحاولات هجوم مسلح من عناصر إرهابية أطلقت النار على أحد الأكمنة بشمال سيناء، فجر اليوم الجمعة، وتم صد الهجوم الإرهابي على كمين البطل 15 جنوب العريش شمال سيناء، وتم مطاردة المهاجمين وألقي القبض على عدد منهم، وجارٍ تمشيط المنطقة بالكامل.