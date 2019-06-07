فرابارت أول سيدة ضمن قائمة حكام دورى الدرجة الأولى الفرنسى

أصبحت ستيفانى فرابارت، أول سيدة يتم اختيارها ضمن قائمة حكام مباريات دورى الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم في الموسم المقبل، بعد أن أدارت أول مباراة لها بالمسابقة فى أبريل الماضي.



وصعدت فرابارت، الفرنسية الوحيدة التى ستشارك في تحكيم مباريات بكأس العالم للسيدات التى تنطلق اليوم في بلادها، إلى دوري الأضواء بعد أن قضت فترة بالدرجة الثانية.



وقالت فرابارت في بيان اليوم الجمعة: "أنا فخورة وأتشرف بتعيينى.. أن أكون أول سيدة تدير مباريات في دوري الدرجة الأولى الفرنسي امتياز لي وشرف ومسئولية".



وأدارت فرابارت أول مباراة لها في المسابقة خلال التعادل بين أميان وستراسبورج بدون أهداف وأشهرت أربع بطاقات صفراء.



وتسير فرابارت على خطى بيبيانا شتاينهاوس التي أصبحت أول امرأة تدير مباراة فى دورى الدرجة الأولى الألماني في 2017 خلال التعادل 1-1 بين هيرتا برلين وفيردر بريمن.