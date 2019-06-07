"الصناعات الهندسية": 30% تراجع في قطاع الأدوات الكهربائية والمنزلية

قال حسن مبروك نائب رئيس شعبة الأدوات الكهربائية والأدوات المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إنه ‎لا يوجد لدينا القدرة على توسعات جدية في قطاع الأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية.



وأشار إلى أن ذلك يرجع إلى حالة الركود التي يمر بها الأسواق، لافتا إلى أن إرتفاع الأسعارهو يتسبب في عدم القدرة علي المنافسة تصديرًا، بلإضافة إلى إرتفاع أسعار المكونات الأوليه في هذا القطاع والأعتماد بشكل كبير علي إستيرادها من الخارج بالإضافة إلى زيادة الجمارك على دخول تلك المكونات، بالإضافة إلى الركود الذي يسيطر على السوق.



وأشار "مبروك" إلى أن سوق الأدوات المنزلية والكهربائية في حالة ركود ملحوظ، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى القرارات الأقتصادية الأخيرة والتي أثرة بشكل كبير على القطاع، حيث إن هناك تراجع قد يصل إلى 30% في القطاع ككل، ولكن هناك تحرك نسبة إلى حد ما الأدوات الكهربائية خاصة بعد تنشيط السياحة، الفترة الأخيرة، ويرجع ذلك إلى الزيارات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول العالم.



وأكد أن القطاع تقرر له مميزات تصديرية لكنه لم تستفيد منها، حيث إنه كان هناك دعم للصادرات الأفريقية بنسبة 50%، ولكن لم يتم الاستفادة منها حتى الآن، حيث إن السوق الأفريقي واعد وكل بلاد العالم تتجاه له خلال الفترة الحالية، ولكن البلاد الأخرى تأخذ مميزات الصادرات على العكس من الصادرات المصرية، فلا بد من تشجيع التصدير والمصدرين من خلال تقديم دعم الصادرات.



وأضاف "أن البنوك قدمت الدعم بعد مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بـ200 مليار جنيه دعم للمصنعين، ولكن نواجه مشكلة كبرة، وهي توقف ذلك الدعم عن المصانع التي يبلغ حجم مبيعاتها 50 مليون جنيه، ولكن نطالب بروجع تلك المبادرة مرة أخرى لدعم الصناعة الوطنية، وفتح المبادرة مرة أخرى تشجع المصنعين على الصناعة وزيادة الطاقة الإنتاجية، وذلك ينعكس على زيادة الصادرات المصرية لدول العالم".