القاهرة : الجمعة 07 يونيو 2019
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الجمعة 07/يونيو/2019 - 02:05 م

دراسة: 7% من مربي الحيوانات الأليفة أصيبوا بعضاتها

دراسة: 7% من مربي
إسلام جمال
dostor.org/2656310

يعتبر اقتناء حيوان أليف من الأمور المحببة لدى الكثيرين، كاقتناء قطة أو كلب وغيرها من الحيوانات الأليفة.

لكن وفقًا لإحصائية جديدة، فقد كشفت عن أن 7% من مربي الحيوانات الأليفة قد أصيبوا بعضات من قبل حيواناتهم.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أكد الباحثون أن الكلاب أكثر الحيوانات التي تسببت في جروح بالغة لذويهم يليها القطط.

وأوضح الباحثون لماذا تتحول الحيوانات الأليفة إلى حيوانات شرسة، فالسبب هنا هو تغير المناخ، الأمر الذي يتسبب في تعكير مزاجهم، فيلجأ الحيوان إلى التعبير عن الغضب بهذه الطريقة.

وحذر الخبراء من أن الكثير من العضات قد تتسبب كثيرًا في العديد من المشكلات الجسدية والتي تصل إلى البتر.

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