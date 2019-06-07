القاهرة : الجمعة 07 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
اقتصاد
الجمعة 07/يونيو/2019 - 02:04 م

53 مليون طن حجم استهلاك مصر من الأسمنت خلال 2018

53 مليون طن حجم استهلاك
هويدا سعيد
dostor.org/2656308

قالت الدكتورة نهى بكر، المدير التنفيذي لشعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن حجم الاستهلاك السنوي لمصر من الأسمنت بلغ حوالي 53 مليون طن في 2018، مقابل 53.5 مليون طن في 2017.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن بلغ حجم الصادرات المصرية من الأسمنت نحو 386 ألف طن خلال النصف الأول 2018، مقابل 279 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2016، و1.02 مليون طن من 2017.

وطالبت المدير التنفيذي لشعبة السمنت بضرورة تقديم الدعم لصناعة الأسمنت حيث انها من أهم الصناعات اللدخل القومي، مشيرا إلى أن نحن لدينا اكتفاء ذاتي من الأسمنت ولدينا فائض للتصدير لمتخلف دول العالم، مطالبة ايضا بضروروة توفير دعم الصادرات لصناعة الأسمنت للقدرة علي المنافسة في الخارج، حيث أن زيادة التكلفة وعدم وجود دعم للصادرات يقلل من القدرة التنافسية للمنتج المصري بالخارج نتيجة ارتفاع اسعار وهذا لا يتمشي مع الصناعات المنافسة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ أقل من شهرين

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أقل من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أكثر من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

منذ أكثر من شهرين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

منذ 3 شهر

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

الآن

وزير الرى: نسعى لأفضل الحلول للمنفعة المشتركة لدول حوض النيل

"تطوير التعليم" بالوزراء: التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية خلال المرحلة المقبلة

"كازابلانكا" يواصل الصدارة ويكسر حاجز الـ8 ملايين جنيه بثانى أيام العيد

إصابة 11 شخصًا فى حادث تصادم سيارة بعامود إنارة بالغردقة

ads
الأكثر قراءة

سر غضب المصريين مما يحدث فى الساحل: "بيلبسوا جلاليب على البحر"

القضاء على 8 عناصر إرهابية من المتورطين فى الهجوم على كمين العريش (فيديو وصور)

بعد القبض عليه فى الإمارات.. قصة الإرهابى أيمن شوشة "الشامت" فى شهداء سيناء

ارتفاع حصيلة المتوفين فى حادث تصادم أسوان إلى 9 أشخاص

ألبومات الصور

ماء وخضرة ومرح.. المصريون يحتلفون بثالث أيام العيد فى القناطر الخيرية

"احتفالات الكورنيش" بعيد الفطر المبارك

فرحة الأطفال بالعيد في الفسطاط

جنازه الفنان محمد نجم

رياضة

الإفراج عن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

إيفرتون يؤكد رحيل ويليامز عن النادي

بنفيكا يحصل على مليونى يورو من بورتو

نجم الساعة

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

سر غضب المصريين مما يحدث فى الساحل: "بيلبسوا جلاليب على البحر"

القضاء على 8 عناصر إرهابية من المتورطين فى الهجوم على كمين العريش (فيديو وصور)

بعد القبض عليه فى الإمارات.. قصة الإرهابى أيمن شوشة "الشامت" فى شهداء سيناء

ارتفاع حصيلة المتوفين فى حادث تصادم أسوان إلى 9 أشخاص

الرئيس نيوز

طواريء في مترو الأنفاق استعداداً لامتحانات الثانوية العامة

باي باي تريزا ماي.. رئيسة وزراء بريطانيا تستقيل اليوم

الجزائريون في الحراك الـ16 يطالبون بن صالح بالرحيل

وزير الري: نسعى لأفضل الحلول للمنفعة المشتركة لدول حوض النيل

صلاح يهرب من الجماهير إلى البحر

كشكول

"التعليم": 669 ألف طالب وطالبة يخوضون امتحانات الدور الأول للثانوية العامة

تعرف على الضوابط الجديدة لصرف حوافز مُعلمي"النظام الجديد" (مستند)

ماراثون الثانوية العامة.."المنيا" تنتهي من تجهيز 80 لجنة

"تعليم الوادي" يعقد اجتماعاً برؤساء لجان الثانوية العامة

ننشر نموذج إجابة اختبار اللغة العربية للثانوية العامة

الأمصار

بوفون يقترب من برشلونة في انتقالات الصيف

أبرزها المعاشات والمخدرات.. البرلمان المصري يناقش 10 قوانين جديدة

أوروبا وفرت 8 مليارات دولار من فاتورة الغاز الطبيعي

الحزب الاشتراكي المعارض في الدنمارك يبدأ مفاوضات تشكيل الحكومة

الجمارك الألمانية توقف شحنة أسلحة غير شرعية للنمسا

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

جوجل تطرح خدمة "ستاديا" لتشغيل الألعاب عبر الإنترنت في نوفمبر

مجموعة من 14 أسدًا مطلقة السراح في إقليم بجنوب إفريقيا

رصد بقعة ضخمة بسماء كاليفورنيا.. والرادار يكشف مفاجأة غريبة

الصحة

طرق علاج تساقط الشعر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎