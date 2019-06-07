53 مليون طن حجم استهلاك مصر من الأسمنت خلال 2018

قالت الدكتورة نهى بكر، المدير التنفيذي لشعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن حجم الاستهلاك السنوي لمصر من الأسمنت بلغ حوالي 53 مليون طن في 2018، مقابل 53.5 مليون طن في 2017.



وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن بلغ حجم الصادرات المصرية من الأسمنت نحو 386 ألف طن خلال النصف الأول 2018، مقابل 279 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2016، و1.02 مليون طن من 2017.



وطالبت المدير التنفيذي لشعبة السمنت بضرورة تقديم الدعم لصناعة الأسمنت حيث انها من أهم الصناعات اللدخل القومي، مشيرا إلى أن نحن لدينا اكتفاء ذاتي من الأسمنت ولدينا فائض للتصدير لمتخلف دول العالم، مطالبة ايضا بضروروة توفير دعم الصادرات لصناعة الأسمنت للقدرة علي المنافسة في الخارج، حيث أن زيادة التكلفة وعدم وجود دعم للصادرات يقلل من القدرة التنافسية للمنتج المصري بالخارج نتيجة ارتفاع اسعار وهذا لا يتمشي مع الصناعات المنافسة.