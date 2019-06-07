القاهرة : الجمعة 07 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
عالم
الجمعة 07/يونيو/2019 - 02:02 م

قرقاش: لا حل لأزمة الدوحة بالأساليب التقليدية

قرقاش: لا حل لأزمة
dostor.org/2656305

جدد وزير الدولة للشئوون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، انتقاده لقطر، وقال إنها "عمقت أزمتها نتيجة لسياسة سلبية بحثت عن المواجهات".

وقال قرقاش على "تويتر": "مع حلول الذكرى الثانية لمقاطعة قطر، من الواضح أن الدوحة لم تتمكن من فك أزمتها، بل عمقتها نتيجة لسياسة سلبية بحثت عن المواجهات. توجه تنقصه الحكمة وجاءت تداعياته سلبية عليها. دور الدوحة الفاعل تضرر نتيجة للمقاطعة وحلت المظلومية محله".

وأضاف: "لعل السيادة، التي طالما تشدقت بها الدوحة، كانت الضحية الأكبر خلال العامين، فأصبحت قطر مرتهنة في قرارها السياسي لمجموعة من الاعتبارات الأمنية والاقتصادية، وأصبح ترددها شعار مرحلة انقطاعها عن محيطها. الأزمة كشفت عن ضعف الدوحة مقارنة بين واقعها وطموحها".

وختم بالقول: "كما تبين من القمة الخليجية الأخيرة، فلا حل لأزمة الدوحة بالأساليب التقليدية ودون مراجعة صريحة للسياسات التى قادها الشيخ حمد بن خليفة. العقل والمنطق يفرضان على الشيخ تميم مراجعة صريحة وتبني توجه جديد ينهى أزمة بلاده ويعيدها إلى محيطها الخليجى والعربى".

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت في يونيو عام 2017 علاقاتها مع قطر بسبب "دعمها الإرهاب وزعزعة أمن الشرق الأوسط والتقارب مع إيران"، وهو ما تنفيه الدوحة دومًا.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة

منذ 5 أيام

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال

منذ اسبوع

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة

منذ اسبوع

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

منذ اسبوع

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى

منذ اسبوع

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة

الآن

وزير الرى: نسعى لأفضل الحلول للمنفعة المشتركة لدول حوض النيل

"تطوير التعليم" بالوزراء: التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية خلال المرحلة المقبلة

"كازابلانكا" يواصل الصدارة ويكسر حاجز الـ8 ملايين جنيه بثانى أيام العيد

إصابة 11 شخصًا فى حادث تصادم سيارة بعامود إنارة بالغردقة

ads
الأكثر قراءة

سر غضب المصريين مما يحدث فى الساحل: "بيلبسوا جلاليب على البحر"

القضاء على 8 عناصر إرهابية من المتورطين فى الهجوم على كمين العريش (فيديو وصور)

بعد القبض عليه فى الإمارات.. قصة الإرهابى أيمن شوشة "الشامت" فى شهداء سيناء

ارتفاع حصيلة المتوفين فى حادث تصادم أسوان إلى 9 أشخاص

ألبومات الصور

ماء وخضرة ومرح.. المصريون يحتلفون بثالث أيام العيد فى القناطر الخيرية

"احتفالات الكورنيش" بعيد الفطر المبارك

فرحة الأطفال بالعيد في الفسطاط

جنازه الفنان محمد نجم

رياضة

الإفراج عن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

إيفرتون يؤكد رحيل ويليامز عن النادي

بنفيكا يحصل على مليونى يورو من بورتو

نجم الساعة

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

سر غضب المصريين مما يحدث فى الساحل: "بيلبسوا جلاليب على البحر"

القضاء على 8 عناصر إرهابية من المتورطين فى الهجوم على كمين العريش (فيديو وصور)

بعد القبض عليه فى الإمارات.. قصة الإرهابى أيمن شوشة "الشامت" فى شهداء سيناء

ارتفاع حصيلة المتوفين فى حادث تصادم أسوان إلى 9 أشخاص

الرئيس نيوز

طواريء في مترو الأنفاق استعداداً لامتحانات الثانوية العامة

باي باي تريزا ماي.. رئيسة وزراء بريطانيا تستقيل اليوم

الجزائريون في الحراك الـ16 يطالبون بن صالح بالرحيل

وزير الري: نسعى لأفضل الحلول للمنفعة المشتركة لدول حوض النيل

صلاح يهرب من الجماهير إلى البحر

كشكول

"التعليم": 669 ألف طالب وطالبة يخوضون امتحانات الدور الأول للثانوية العامة

تعرف على الضوابط الجديدة لصرف حوافز مُعلمي"النظام الجديد" (مستند)

ماراثون الثانوية العامة.."المنيا" تنتهي من تجهيز 80 لجنة

"تعليم الوادي" يعقد اجتماعاً برؤساء لجان الثانوية العامة

ننشر نموذج إجابة اختبار اللغة العربية للثانوية العامة

الأمصار

الإفراج عن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

بوفون يقترب من برشلونة في انتقالات الصيف

أبرزها المعاشات والمخدرات.. البرلمان المصري يناقش 10 قوانين جديدة

أوروبا وفرت 8 مليارات دولار من فاتورة الغاز الطبيعي

الحزب الاشتراكي المعارض في الدنمارك يبدأ مفاوضات تشكيل الحكومة

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

جوجل تطرح خدمة "ستاديا" لتشغيل الألعاب عبر الإنترنت في نوفمبر

مجموعة من 14 أسدًا مطلقة السراح في إقليم بجنوب إفريقيا

رصد بقعة ضخمة بسماء كاليفورنيا.. والرادار يكشف مفاجأة غريبة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

طرق علاج تساقط الشعر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎