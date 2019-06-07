قرقاش: لا حل لأزمة الدوحة بالأساليب التقليدية

جدد وزير الدولة للشئوون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، انتقاده لقطر، وقال إنها "عمقت أزمتها نتيجة لسياسة سلبية بحثت عن المواجهات".



وقال قرقاش على "تويتر": "مع حلول الذكرى الثانية لمقاطعة قطر، من الواضح أن الدوحة لم تتمكن من فك أزمتها، بل عمقتها نتيجة لسياسة سلبية بحثت عن المواجهات. توجه تنقصه الحكمة وجاءت تداعياته سلبية عليها. دور الدوحة الفاعل تضرر نتيجة للمقاطعة وحلت المظلومية محله".



وأضاف: "لعل السيادة، التي طالما تشدقت بها الدوحة، كانت الضحية الأكبر خلال العامين، فأصبحت قطر مرتهنة في قرارها السياسي لمجموعة من الاعتبارات الأمنية والاقتصادية، وأصبح ترددها شعار مرحلة انقطاعها عن محيطها. الأزمة كشفت عن ضعف الدوحة مقارنة بين واقعها وطموحها".



وختم بالقول: "كما تبين من القمة الخليجية الأخيرة، فلا حل لأزمة الدوحة بالأساليب التقليدية ودون مراجعة صريحة للسياسات التى قادها الشيخ حمد بن خليفة. العقل والمنطق يفرضان على الشيخ تميم مراجعة صريحة وتبني توجه جديد ينهى أزمة بلاده ويعيدها إلى محيطها الخليجى والعربى".



وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت في يونيو عام 2017 علاقاتها مع قطر بسبب "دعمها الإرهاب وزعزعة أمن الشرق الأوسط والتقارب مع إيران"، وهو ما تنفيه الدوحة دومًا.