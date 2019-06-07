"تلوث الهواء" موضوع احتفال الأمم المتحدة في فيينا باليوم العالمي للبيئة

احتفل مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الجمعة، باليوم العالمي للبيئة، الذي عُقِد هذا العام تحت شعار "التغلب على تلوث الهواء".



وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لشئون البيئة هارالد ايجرير، في كلمته اليوم أمام الاحتفال، إن الفقر والتلوث البيئي قضيتان يرتبط بعضهما ببعض، مشيرًا إلى ضرورة مكافحة الفقر وتحسين الأحوال المعيشية للبشر في مختلف دول العالم، وهو ما سيساعد كثيرًا في مواجهة تلوث الهواء.



وشدد ايجرير على أهمية التعاون الدولي في تنفيذ اتفاق باريس لمكافحة تغير المناخ وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بهدف خفض انبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر التي هي المسئولة بصفة رئيسية عن مشاكل التلوث البيئي وتغير المناخ.



ولفت إلى أهمية تنمية موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ومساعدة الدول النامية على التحرك بخطوات أسرع في هذا المجال مع تطوير السيارة الكهربائية وتقليل الاعتماد على المنتجات البلاستيكية تدريجيًا إلى حين استبدالها بشكل كامل.



شارك في الاحتفال نخبة من قيادات الأمم والوكالات التابعة لها المعنية بحماية مصادر المياه والحياة البرية والتكنولوجيا والابتكار وتطوير الطاقة النظيفة وتحقيق كافة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.



وشملت الاحتفالات عروضًا فنية وموسيقية عن قضايا البيئة تحت عنوان "نحن نتقدم إلى الأمام".