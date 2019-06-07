اليمن: ميليشيات الحوثي تكثف قصفها على الأحياء السكنية بالحديدة

قالت مصادر محلية يمنية، اليوم الجمعة، إن ميليشيات الحوثي كثفت قصفها العشوائي على الأحياء السكنية ومواقع الجيش اليمني في محافظة الحديدة، ضمن استمرار خروقات الحوثيين المتكررة للهدنة الأممية، منذ بدء سريانها في 18 ديسمبر الماضي.



وأضافت المصادر- وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية- أنه سقطت عشرات القذائف على الأحياء السكنية مديرية ومدينة التحيتا جنوب الحديدة، ما خلف حالة من الهلع والذعر في أوساط السكان، خاصة النساء والأطفال.



يشار إلى أن مديرية التحيتا تعرضت، مساء أمس، لقصف مدفعي بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة على مواقع قوات العمالقة الجيش اليمني.



وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة بأن الحوثيين شنوا قصفًا مدفعيًا عنيفًا استخدموا خلاله قذائف مدفعية الهاون عيار 120 على مواقع ألوية العمالقة في مدينة التحيتا بشكل كثيف.