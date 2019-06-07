الأحد.. بدء تلقي تظلمات امتحان الشهادة الإعدادية بالمنيا

تبدأ إدارة شئون الطلاب بمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا اعتبارًا من بعد غدٍ الأحد، في تلقي طلبات التظلمات الخاصة بنتائج امتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 20182019 وتستمر لمدة 15 يومًا.



وقال محمد أبو العيون مدير إدارة المنيا التعليمية، إن التظلمات في كافة المواد تتم مقابل أن يدفع الطالب 20 جنيهًا عن كل مادة يريد التظلم فيها، موضحًا أن نتائج التظلمات سوف يعلن عنها تباعًا عقب تصحيح كل مادة وبعد إغلاق باب التظلمات.



ومن جانب آخر، تعكف مديرية التربية والتعليم حاليًا على دراسة توزيع الطلاب الناجحين في امتحان الشهادة الإعدادية لإعلان التنسيق وقبولهم بالمدارس وفق المجموع والدرجات التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.