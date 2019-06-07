توقعات بعودة النشاط للبورصة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر

توقع هشام يونس، خبير أسواق المال، عودة الصعود لأسهم ومؤشرات البورصة لدى مطلع معاملات الأسبوع المقبل - الأحد، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، بدعم الصعود الواضح لأسواق المال الأوروبية على خلفية قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت معدلات الفائدة، مع تأجيل زيادة الفائدة حتى منتصف عام 2020.



وقال "يونس"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن التراجعات العاتية التى ضربت الأسهم والمؤشرات على مدار الشهرين الماضيين، دفعت أسعار الأسهم للوصول إلى مناطق مغرية للشراء، خاصة أنها لا تعبر عن أداء الشركات التى بدت ربحيتها بنحو جيد خلال الربع الأول من العام الجارى.



وتوقع "يونس" إيجاد حلول لبعض الأزمات التى أثرت على أداء البورصة ومنها أزمة تنفيذ صفقة جلوبال تيليكوم وضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وتلك المتعلقة بتراجع قيم وأحجام التعاملات، لافتا إلى أن سوق المال فى حاجة إلى خلق محفزات استثمارية جديدة وبدء عمليات تسويق منتظمة للمنتجات والطروحات الجديدة خاصة الحكومية، والتى من المستهدف من خلالها جمع 80 مليار جنيه.