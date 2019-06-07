بروتوكول تعاون بين الجيزة وجمعية مصطفى محمود لخدمة القرى الأكثر احتياجا

وقعت محافظة الجيزة بروتوكول تعاون مع جمعية مسجد الدكتور مصطفى محمود؛ لتقديم خدمات اجتماعية وطبية لأبناء المحافظة.



وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أهمية دور الجمعيات الأهلية في خدمة المجتمع وفاعليتها في التنمية وتمكين غير القادرين من الحياة الكريمة، مشيرا إلى أن البروتوكول يستهدف تقديم خدمات طبية للقرى الأكثر احتياجا، من خلال تنظيم قوافل مجانية، وتوفير الأدوية اللازمة لغير القادرين، وتوفير أجهزة تعويضية للمصابين، وإجراء عمليات جراحية لغير القادرين.



كما يشمل البروتوكول تقديم خدمات اجتماعية من خلال الارتقاء بمستوى التعليم، ومحو أمية أهالي القرى، وتقديم المساعدات العينية في المناسبات الموسمية لأهالي القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، بالإضافة إلى مساهمة الجمعية في عمل مشروعات بيئية وتقديم مشروعات صغيرة مثل توفير ماكينات خياطة وبضائع للأكشاك.



ودعا المحافظ، إلى ضرورة تكاتف المجتمع المدني والجمعيات الأهلية مع أجهزة الدولة؛ للنهوض بمستوى المعيشة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.