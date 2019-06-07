بوتين يدعو الرئيس الصينى لتوسيع التعاون فى مجال الطاقة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده تولي اهتماما كبيرا للتعاون في مجال الطاقة مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأحد أبرز مستهلكي الطاقة.



وقال بوتين- خلال منتدى بطرسبورج الاقتصادي في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الطاقة الروسي الصيني التي حضرها ونظيره الصيني شي جين بينج وأوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إن روسيا تعد أحد الموردين الرئيسيين لحوامل الطاقة إلى الصين، مشيرا إلى استمرار التعاون مع بكين في مجال الطاقة النووية السلمية، معربا عن استعداد بلاده لتعميق هذا التعاون وتطويره إلى جانب التعاون في مجال النفط والغاز.



وأضاف أن روسيا مهتمة بتوسيع حضور الشركات الصينية في السوق الروسية، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى الاقتصاد الروسي.



وأوضح الرئيس الروسي: "نحن نواصل العمل على تحسين مناخ الاستثمار والأعمال في روسيا، لكي يشعر المستثمرون الأجانب، بمن فيهم المستثمرون الصينيون، براحة أكبر معنا".



وأشار إلى أن النموذج الحالي للعلاقات التجارية الدولية في أزمة على الرغم من نمو الاقتصاد العالمي، موضحا أن النظام الاقتصادي العالمي لن يكون متوازنا أبدا إذا لم يكن عادلا، لافتا إلى محاولة إخراج شركة "هواوي" من السوق، واصفا هذا الأمر بالحرب التكنولوجية الجديدة.



بدوره، أشاد الرئيس الصيني شي جين بينج، بالعلاقات بين البلدين، وقال إن روسيا والصين شريكان في مجال الطاقة، بما يسهم في ازدهار البلدين وتطورهما.



وشدد الرئيس الصيني على أهمية تعزيز الدعم المالي لمشاريع الطاقة، إضافة لتعزيز التعاون في المجال المالي بين روسيا والصين، ما سيعطي زخما للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.



وكانت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، انطلقت أمس الخميس وسيستمر حتى السبت، وسط مشاركة دولية وعربية فعالة من أكثر من 140 دولة، حيث يبحث المشاركون التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ولا سيما قطاع الطاقة.