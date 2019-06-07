كوريا الجنوبية: الجيل الخامس لهواوى لا يمثل تهديدا للأمن القومي

حذر مسئول كبير بالمكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية الشعب الكوري اليوم الجمعة، من القلق المفرط بشأن تأثير المشاركة المحتملة لهواوى، شركة الاتصالات الصينية العملاقة، فى شبكة الجيل الخامس في البلاد.



وقال المسئول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "لا يوجد تأثير من استخدام الجيل الخامس على أمن الدفاع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة"، حسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.



وكان المسئول يرد على تصريحات السفير الأمريكى في كوريا الجنوبية هارى هاريس حول هذا الموضوع.



وقال هاريس، وهو يحضر منتدى يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى سول الأسبوع الماضي: "إن القرارات المتخذة اليوم بشأن شبكات الجيل الخامس ستكون لها آثار على الأمن القومي لعقود".



وطلب من الشركات الكورية الجنوبية اختيار "مزود نظام موثوق،" مشيرا إلى أن شركة هاواوي ليست موثوقة.



وفسر الإعلام المحلي تصريحات المبعوث على أنها تزيد من الضغط على كوريا الجنوبية، للاختيار بين الصين والولايات المتحدة وسط نزاع تجاري حاد بين ما يسمى دول مجموعة العشرين.



ولم يعلق مسئول المكتب الرئاسي على ما إذا كان بيان السفير الأمريكي مناسبا أم لا.



وقال إن استخدام كوريا الجنوبية لشبكات الجيل الخامس لا يزال ضئيلًا نسبيًا.



وأوضح أن مجموعة الجيل الخامس منفصلة عن شبكات الاتصالات العسكرية".



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في الشهر الماضي حالة طوارئ وطنية لحماية شبكات الاتصالات في خطوة ينظر إليها على أنها تستهدف إبعاد شركة هواوي الصينية عن السوق الأمريكية.



وقررت الإدارة الأمريكية فرض حظر على تزويد شركة "هواوي" الصينية بأي منتجات أمريكية سواء كانت رقائق أو مكونات تصنيع أو تطبيقات وأنظمة تشغيل الهواتف الذكية، غير أنها قررت في وقت لاحق تأجيل تنفيذ القرار لمدة 90 يوما.