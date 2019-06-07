الدولار الأمريكي يستقر عالميًا قبل تقرير الوظائف الشهري

استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، قبيل تقرير الوظائف الشهري، لكنه يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس.



ويترقب المستثمرون الإفصاح عن تقرير الوظائف بالولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، وسط توقعات بأنه قد يأتي ليدعم احتمالات خفض معدلات الفائدة.



وتزايدت التكهنات بإمكانية خفض معدلات الفائدة مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وسط تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المركزي الأمريكي مستعد للتصرف من أجل الحفاظ على النمو.



كما ينتظر المستثمرون التطورات حول مفاوضات واشنطن التجارية مع كل من الصين والمكسيك.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس، إنه سيقرر ما إذا كان سينفذ تهديده ضد الصين بفرض تعريفات على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بعد اجتماع مجموعة العشرين في أواخر هذا الشهر.



و ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 % إلى 1.1265 دولار، كما زادت أمام الين بنفس النسبة إلى 108.55 ين.



في حين تراجعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمئة إلى 1.2720 دولار، بينما ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.3 % إلى 0.9946 فرنك.



وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.062.