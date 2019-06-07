طاقم تحكيم إسباني لإدارة نهائي الأمم الأوروبية

يدير الحكم الإسباني ألبرتو أونديانو مايينكو نهائي دوري الأمم الأوروبية الذي سيقام الأحد المقبل، بين البرتغال وهولندا في بورتو، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الإسباني لكرة القدم.



وضم فريق التحكيم لمباراة النهائي، ستة من أعضاء اللجنة الفنية لحكام الاتحاد الإسباني لكرة القدم.



وستكون هذه المباراة بمثابة تكليل لمسيرة الحكم الإسباني الذي صار له 19 عامًا، بين حكام النخبة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وفقًا لما ذكره البيان الصادر عن الاتحاد الإسباني للعبة.



وسيدير مايينكو النهائي بمساعدة روبرتو ألونسو فيرنانديز وخوان كارلوس يوستي خيمينيز.



وشارك الحكم الإسباني في مونديال جنوب أفريقيا 2010، بالإضافة لثلاث نسخ كأس العالم تحت 20 سنة، وقاد إجمالي 139 مباراة دولية.



كما سيتولى إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في نهائي دوري الأمم الأوروبية، فريق تحكيم إسباني بالكامل.