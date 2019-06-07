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الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:59 م

"اتصالات البرلمان" تناقش طلبات إحاطة بشأن تغطية ملاعب أمم إفريقيا بالإنترنت

اتصالات البرلمان
كريمة أبو زيد
dostor.org/2656232

تناقش لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الأسبوع القادم، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة مي البطران، بشأن خطة وزارة الاتصالات واستعدادتها لتوفير تغطية متميزة لخدمة الاتصالات والإنترنت بجودة عالية داخل الاستادات الرياضية المقرر استضافتها كأس الأمم الإفريقية، وسوء خدمات المحمول وشبكات الإنترنت في محافظة أسوان.

كما تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب سعيد حساسين، بشأن سوء خدمات الاتصالات لشركات المحمول وانعكاس ذلك على المواطنين، وبطء الإنترنت بشكل كبير على مستوى محافظات الجمهورية وشكوى العديد من المواطنين من سوء الخدمة.

ويناقش الأعضاء أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن حرمان قرية أبو صالح مركز ناصر- بنى سويف من خطط التليفونات الأرضية رغم احتياج القرية بمرافقها لهذه الخدمة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ممدوح على محمد عمارة بشأن عدم وجود شبكة لشركات المحمول على طريقي برانيس أسوان وبرانيس حلايب.

وتضم أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عادل شعلان بشأن إنقطاع خدمة الإنترنت أثناء أداء امتحان الصف الأول الثانوي، وطلب الإحاطة المقدم من النائب يوسف الشاذلي، بشأن شكوى بعض المواطنين بقرية سنرو القبلية محافظة الفيوم لتعرضهم لعملية اختلاس لإيداعاتهم المالية بمكتب بريد سنرو القبلية من قبل موظف يعمل بهذا المكتب.

كما تضم طلب الإحاطة المقدم من النائب بدير عبدالعزيز موسى، بشأن إرجاء لجنة التخطيط الرئيسية للهيئة القومية للبريد النظر في قبول قطعة أرض مساحتها 120م2 لإقامة مكتب بريد يخدم قرية الطايفة وكفر الطايفة وهى كتلة سكنية كبيرة بمحافظة كفر الشيخ، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عصام الصافي قاسم، بشأن عدم البدء في إنشاء مكتب بريد مجلس قرية كوم الفرج وكذلك مكتب بريد مجلس قرية زاوية صقر.

وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن تباطؤ هيئة البريد في التواصل فيما يخص الهيئة من تطوير مشروعات وإنشاءات لمكاتب البريد.

وتضم أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالعزيز الصفتي، بشأن هدم مقر مكتب بريد قرية كفر الشوبيك مركز شبين القناطر ونقله إلى أطراف القرية ولم يتم عمل أي شيء مكان المقر الأصلي بحجة عدم صدور أي قرارات بذلك، وطلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن عدم إنشاء مكتب بريد موط الفرعي رغم تخصيص الأرض اللازمة لإنشاء المبنى.

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