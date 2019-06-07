الآلاف يضطرون لمغادرة منازلهم في جنوب غرب ليبيا بسبب الفيضانات

أكدت مفوضية شؤون اللاجئين أن أكثر من 2500 ليبي اضطروا إلى الفرار من منازلهم بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات شديدة في بلدة (غات) على بعد حوالي 1300 كم جنوب غرب طرابلس، مشيرة إلى أن الأمطار أدت إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 30 آخرين.



وقال شارلي ياكلي المتحدث باسم المفوضية - في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة - إن العديد من الأهالي أُجبروا على اللجوء إلى الأقارب، بينما لجأ آخرون إلى مواقع مؤقتة مثل المدارس وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الفيضانات تسببت في أضرار جسيمة، وتم إغلاق العديد من الطرق الرئيسية بسبب التلف في حين أن مستشفى (غات) هو الوحيد الذي غمرته المياه، كما تعطلت شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية لعدة أيام في بعض المناطق.



وأوضح أن كل سكان بلدة (غات) البالغ عددهم 20 ألف نسمة يحتاجون إلى الدعم الإنساني إضافة إلى الحاجة الماسة للمأوى والغذاء والمواد الأساسية، لافتا إلى أن المفوضية أرسلت مواد الإغاثة الأساسية لنحو 400 أسرة، محذرا من تفاقم التحديات والمخاطر مع توقع مزيد من هطول الأمطار في الأيام المقبلة.