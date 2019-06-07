ضبط متهم بالنصب على الطلاب لاستكمال دراستهم بالخارج مقابل 100 ألف جنيه

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص، بتهمة إنشاء شركة دراسات تعليمية وهمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، واتخذ من مقرها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي السفر، لاستكمال الدراسة بالجامعات الأجنبية بالدول الأوروبية، وذلك من خلال الإعلان على شبكة الإنترنت، عن توافر فرص تعليم بالخارج، مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين 75 إلى 100 ألف جنيه مصرى من الطالب الواحد.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بمقر الشركة، وعثر على "22 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة - 6 شهادات دراسية منسوبة إلى جامعات دولية "مزورين بالكامل" - 60 ملف بأسماء الطلبة الراغبين استكمال دراستهم خارج البلاد- 6 دفاتر إيصالات استلام نقدية بأسماء أشخاص مختلفة مدونًا بها المبالغ المالية المستولى عليها من المجنى عليهم - 30 إيصال إيداع نقدية بمبالغ مالية متفاوته من " 75: 100 ألف جنيه مصرى، "منسوبة لأحد البنوك المصرية تمثل تحويلات المجنى عليهم إلى الشركة المذكورة بلغ إجماليها تقريبًا خلال العام الحالى 3 ملايين جنيه مصرى- مجموعة من المستندات الخاصة بالمجنى عليهم – مجموعة من المستندات الخاصة بالمجنى عليهم - أكلاشيه تقرأ بصمته بإسم الشركة".



أمكن الاستدلال على 3 من المجنى عليهم، وأقروا بدفع مبالغ متفاوتة للمتهم، مقابل استكمال تعليمهم بالخارج، وبمواجهة المتهم، أنكر ما نسب إليه، وقرر بوجود عقد وكالة بينه وبين الجامعات المُشار إليها دون أن يقدم أي مستندات تفيد بذلك.