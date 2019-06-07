نيبال: انتشال 4 جثامين وجمع 11 طنا من المخلفات من إفرست

انتشل مرشدو تسلق الجبال من الشيربا، 4 جثامين، وجمعوا 11 طنا من المخلفات من جبل إفرست في حملة تنظيف استمرت شهرا.



وقال المدير العام لإدارة السياحة في نيبال، داندو راج جيمير، اليوم الجمعة، إن مجموعة من 12 دليلا من الشيربا انتشلوا الجثامين وجمعوا عشرات من أنابيب الأكسجين وأشياء أخرى شملت عبوات من الصفيح وأحبالا وخياما وأغطية من العديد من المعسكرات في الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8848 مترا.



وأضاف جيمير: "قام أدلة الشيربا بفرز المخلفات عند معسكر القاعدة. وتم فقط إحضار المخلفات القابلة لإعادة التدوير إلى (العاصمة) كاتماندو".



وجرى تسليم الجثامين الأربعة إلى الطب الشرعي في أحد مستشفيات المدينة لتحديد هويتها.



وقال إن المسئولين سلموا المخلفات التي خرجت من إفرست إلى شركة إعادة تدوير في كاتماندو أمس الأول الأربعاء.



وخلال رحلات صعود الجبل في موسم الربيع، يقيم أدلة التسلق معسكرات وينقلون المعدات من مخيم القاعدة إلى مخيمات موجودة على ارتفاعات أعلى.



وتنص قاعدة حكومية على أن ينزل كل متسلق بثمانية كيلوجرامات من المخلفات، ولكن لا يتم تطبيقها على نطاق واسع جراء ضعف الرقابة والإشراف.



ووصل خمسة آلاف متسلق بنجاح إلى قمة الجبل، وتوفى أكثر من 300 خلال محاولات التسلق.



وزادت الوفيات في موسم التسلق للعام الجاري الذي يمتد من أبريل إلى مايو إلى 11 شخصا.