الإثنين.. مدرب روما الجديد سيصل إلى إيطاليا

أكد الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو عبر حسابه الرسمي في وسيلة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن ​نادي روما​ الإيطالي، توصل إلى لتفاق نهائي مع مدرب نادي ​شاختار​ الأوكراني، البرتغالي ​باولو فونسيكا​، ليكون المدير الفني الجديد للجيالوروسو، ابتداء من الموسم المقبل.



وأشارت الصحفي أيضا، إلى أن روما توصل لاتفاق مع شاختار على فك الارتباط بالمدرب البرتغالي صاحب الـ47 عاما، من خلال دفع مبلغ 2 مليون يورو، مضيفا أنه سيصل يوم الإثنين إلى العاصمة الإيطالية.