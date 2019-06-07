مانشستر سيتي مستعد لبيع دانيلو في هذه الحالة

أعلن مسؤولو ​مانشستر سيتي،​ استعدادهم للسماح للظهير الأيمن ​دانيلو​ بالمضي قدمًا، لكن النادي بحاجة إلى إيجاد بديل أولًا، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.



ويُعتقد أيضًا أن النادي الانكليزي يريد تعويض غالبية رسوم الـ25 مليون جنيه استرليني التي أنفقها على جلب البرازيلي إلى ملعب الاتحاد من ريال مدريد.



ويقال إن يوفنتوس وإنتر ميلان يقودان السباق للتوقيع مع لاعب يلعب في اكثر من مركز.



لكن رحيل دانيلو يعتمد على ما إذا كان بطل الدوري الممتاز سيجد خليفة مناسبًا له.



ومن بين المرشحين لخلافة دانيلو ​جواو كانسيلو​ من يوفنتوس الذي هو أحد اهتمامات ​بيب غوارديولا​. وهناك أيضا لاعب كريستال بالاس، آرون وان بيساكا.