العراق يؤكد التزامه باتفاق خفض إنتاج النفط

أكد وزير النفط العراقي، تامر الغضبان، التزام بلاده باتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الخاص بخفض إنتاج البترول؛ وذلك عقب تراجع أسعاره بشكل ملحوظ.



وقال الغضبان- في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي المنعقد في موسكو، والذي وصفه بـ"الممتاز"- إن العراق ملتزم بخفض الإنتاج بنسبة 4.5%؛ بما يعادل 220 ألف برميل في اليوم؛ وذلك عقب تراجع أسعار النفط خلال العام الماضي.



وأشار الوزير العراقي إلى نجاح منظمة الأوبك في استقرار سوق النفط خلال العام الماضي الذي شهد تراجعًا كبيرًا في أسعار النفط، مضيفًا أنه بحث مع العديد من الشركات العالمية سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك مع بغداد، مؤكدًا سعي العراق لاستقرار سوق النفط.



ويأتي هذا في الوقت الذي تخطط فيه روسيا وبعض المنتجين من خارج أوبك بجانب دول المنظمة للاجتماع في شهر يونيو لبحث تمديد الاتفاق، الذي تلتزم موسكو في إطاره بخفض إنتاجها النفطي 228 ألف برميل يوميًا.