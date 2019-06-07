تحرير 35 قضية تموينية خلال حملة لضبط الأسواق بالجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين بالجيزة، شن الحملات، التموينية للتصدى لغش المستهلكين، وضبط الأسعار بالأسواق، لتخفيف الأعباء عن جميع المواطنين وخاصة محدودى الدخل.



أسفرت حملة عن تحرير 35 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، وإدارة منشاة بدون ترخيص، كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا عدم حمل شهادات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع اسطوانات غاز، بأسعار أعلى من السعر الرسمى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.



فيما شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، بالمنطقة الأثرية بالهرم، وأسفرت الحملة التي شارك بها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، وشرطة المرافق، والحماية المدنية، عن ضبط 37 مشتبهًا بهم، وتنفيذ 9 أحكام قضائية.



كما أسفرت الحملة عن ضبط 3 خيال وجمال، وبائعين متجولين، و3 متسولين، وإزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهى، والمحلات التجارية، التى تعوق حركة السير.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت نيابة الهرم التحقيق.