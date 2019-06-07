تداول 36 شاحنة بضائع بموانيء البحر الأحمر اليوم

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانى الهيئة (20) سفينة وتم تداول (36) شاحنة بضائع و(11) سيارة.



وبحسب بيان رسمي لموانيء البحر الأحمر، شملت حركة الواردات (9) شاحنة و(11) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (27) شاحنة بضائع.



ووفقًا لما جاء في بيان موانيء البحر الأحمر، يستعد ميناء سفاجا اليوم الجمعة، لاستقبال العبارة أمانة، بينما استقبل الميناء أمس السفينتين وادى العرب، Valerie.



كما ذكر في البيان، يستقبل ميناء نويبع السفينتين ايلة وسينا، فيما استقبل الميناء أمس السفينة سينا وغادرت السفينتين أيلة وسينا.

