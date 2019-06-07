النيابة تستعلم عن حالة طفل دهسته سيارة في حلوان

أمرت نيابة حلوان بالاستعلام عن حالة طفل دهسته سيارة ملاكي، أثناء لهوه في منطقة عين حلوان، ودخل في غيبوبة.



تعرض طفل في مقتبل العقد الأول من العمر، لحادث دهس، أثناء لهوه بمنطقة عين حلوان، ما تسبب في دخوله في غيبوبة تامة، ونقله إلى مستشفى النصر العمالي، في حالة خطرة.



تلقى العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر العمالي، مفادها وصول طفل، مصابًا بغيبوبة، وحالته حرجة.



بالانتقال والفحص تبين أنه حال لهوه بمنطقة عين حلوان، صدمته سيارة ملاكي، وقام السائق بنقل الطفل للمستشفى العام، وجارٍ تكثيف الجهود للوصول لهوية الضحية.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.