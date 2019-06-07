مجموعة من 14 أسدًا مطلقة السراح في إقليم بجنوب إفريقيا

أعلنت السلطات في جنوب إفريقيا أن مجموعة من 14 أسدًا مطلقة السراح في إقليم ليمبوبو بجنوب إفريقيا، وتعتقد السلطات أن الحيوانات فرت من حديقة كروجر الوطنية.



وقالت حكومة ليمبوبو عبر صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة إنه تم دعوة السكان بقرية بهالابوروا، حيث تم رؤية الأسود، وعمال منجم لورسكور القريب، "بتوخي الحذر طوال الوقت".



وذكرت إذاعة "إي إن سي إيه" الوطنية أنه تم نشر مجموعة من الحراس من أجل الايقاع بالأسود وإعادتهم للحديقة.



وفي وقت سابق هذا الأسبوع، لقي طفل يبلغ من العمر عامين حتفه عندما هاجمه نمر داخل حديقة كروجر الوطنية.



وتبلغ مساحة الحديقة 7253 ميلا مربعًا، وهي تحد زيمبابوي وموزمبيق، وتحوي حوالي 1500 من الأسود.