النفط يرتفع 1.5% خلال تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1.5% خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع التفاؤل التجاري وقبيل إعلان بيانات منصات التنقيب الأمريكية، لكنها تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية.



وتلقت أسعار الخام الدعم جراء هدوء المخاوف التجارية بعد تقرير صحفي بأن الولايات المتحدة تفكر في تأجيل فرض التعريفات الجمريكية ضد المكسيك والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ الإثنين المقبل.



كما أن إشارات استمرار منظمة أوبك وحلفائها في خفض الإنتاج ساهم في تقديم الدعم للخام.



ومن جانبه، ذكر وزير الطاقة السعودي، أنه لا يجب الانخراط في سباق لزيادة الإنتاج من أجل خفض الأسعار مشيرةً إلى أن العودة إلى بيئة انهيار الأسعار في عامس 2014و2015 غير مقبولة.



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس، إن روسيا لديها خلافات مع أوبك بشأن ما هو السعر العادل للنفط، لكن موسكو ستتخذ قرارًا مشتركًا بشأن الإنتاج في الاجتماع المقبل في فيينا.



ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.



و ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنحو 1.52 % إلى 62.60 دولار للبرميل.



وخلال نفس الفترة، صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليوتموز بنسبة 1.4 بالمئة إلى 53.30 دولار للبرميل.



ورغم ذلك، يتجه خامي نايمكس وبرنت لتحقيق خسائر أسبوعية بنحو 0.4 % و3%على الترتيب.