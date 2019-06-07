تعليم البرلمان: طالبنا بميزانية كبيرة للقطاع لرفع أجور المعلمين

قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت بموازنة كبيرة لقطاع التعليم في الموازنة الجديدة 2019-2020، لزيادة أجور المعلمين ومن ثم القضاء على إشكالية الدروس الخصوصية، مضيفة: "فالبرلمان لن يستطيع تجريم الدروس الخصوصية إلا بعد زيادة أجور المعلمين ورفعها بالدرجة التي تمكنهم من الاكتفاء براتبهم في تلبية احتياجاتهم".



وأكدت نصر، لـ"الدستور"، أن المعلم يلجأ للدروس لتلبية احتياجاته، في ظل المرتبات المنخفضة والثابتة منذ سنوات عديدة، الأمر الذي يزيل العقاب عن المعلم ويحمل جزء منه على الوزارة.



وأضافت أن اللجنة طالبت بتغليظ العقوبة وتوصيلها للفصل من المدرسة، كنوع من العقاب للمعلمين، منوهة أن إعداد الوزارة تشريعات جديدة من شأنها حماية جيوب الأسر سيكون لها أثر إيجابي على منظومة التعليم.