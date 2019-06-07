مترو الأنفاق يعلن رفع حالة الطوارئ استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنة تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال محطات المترو بالخطوط الثلاثة لأبنائنا من طلبة الثانوية العامة.



وأوضح "عبدالهادي" أن الاستعدادات شملت زيادة عدد رحلات المترو بالخطوط الثلاثة بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مرورا بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق، وتكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث أى حالات إغماء أو مرضية مفاجئة، وتم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.



وأكد المتحدث الرسمى للشركة أن هناك طفرة في الخدمة المقدمة للمواطنين وأن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنه لجمهور الركاب مناشدين جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الأرقام المخصصة لخدمة الواتس آب (01221116048 - 01021778887) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب، مؤكدين أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.



وأضاف أن جميع قيادات الشركة والعاملين بها يتمنون التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا من طلبة الثانوية العامة.