اعتراضات "تشريعية البرلمان" على قانون الحكومة الخاص بالمأذونين

قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة أرسلت مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين المقدم من الحكومة لوزارة العدل لإعادة النظر فيه، وتعديل بعض الأمور التي أعترض عليها أعضاء اللجنة.



وأوضح العليمي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة طالبت الحكومة بضرورة النظر في المواد المتعلقة بالضمانات الشخصية للمأذون، فاللجنة حينما أطلعت على المشروع، وجدته أغفل كافة الحقوق للمأذونين، من تأمين صحي ومعاشات، وضمان اجتماعي ويوفر لهم حياة كريمة لهم ولأسرهم، لافتًا أن لا يجوز اعتبار المأذون موظف عام، له مكان مخصص، مسئول عن إدارة أموال كثيرة، ولا يوجد عليه تأمين، أو توفير حراسة ومساعدين، فالموظف الحكومي محسوب على الدولة، وملزمة بتكفل احتياجاته.



وأشار إلى أن اللجنة حريصة على الوصول إلى أفضل صياغة للقانون ودراسة كافة الأبعاد الخاصة به، ووضع تعريفات محددة بالحقوق والواجبات الخاصة بالمأذونين، بالإضافة إلى توعية المواطنين بالرسوم التي سيتم تحصيلها عن الزواج والطلاق، فكل هذه الأمور لا بد وأن توضع في شكل مواد صريحة يسهل على المواطن معرفتها، فالحكومة لم توضحها وتركتها للاستنتاجات، مؤكدًا أن النواب عرضوا القوانين على المأذونين قبل التقدم بهم بشكل رسمي للبرلمان، للتأكد من أنها لم تجور على حقوقهم.